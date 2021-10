Ein CDU-Stadtrat in Pforzheim sorgt mit der Forderung nach höheren Kita-Gebühren für heftige Reaktion bei Elternvertretern und politischen Gegnern. Handelt es sich nur um ein Missverständnis?

Für einigen Wirbel haben Äußerungen des Pforzheimer Stadtrats Martin Erhardt (CDU) gesorgt, der in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses die Erhöhung von Kita-Gebühren für Besserverdienende forderte.

Dabei hatte das unlängst nachgerückte Ratsmitglied wohl nicht im Blick, dass erst Anfang dieses Jahres ein neues Beitragsmodell eingeführt worden war.

Sehr zum Ärger von Elternvertretern wie Nicole Gaidetzka vom Gesamtelternbeirat für die Pforzheimer Kindertageseinrichtungen (GEPK).

„Ich frage mich, hat sich der Stadtrat zunächst im Vorfeld überhaupt mit dem Gebührenmodell beschäftigt? Wie will er Gebühren erhöhen, die prozentual am Gehalt der Eltern bemessen werden, und hat er sich vorher mal mit seinen Stadtratskollegen der CDU unterhalten?“, kommentierte die GEPK-Vertreterin den entsprechenden Beitrag von BNN.de auf Facebook.

Die Elternvertreterin, die kommunalpolitisch auch bei den „Unabhängigen Bürgern“ aktiv ist, bemerkte zudem mit Blick auf die stufenweise Einführung des neuen Modells, die CDU-Ratsfraktion habe „doch selbst die Anhebung der Bemessungsgrenze zeitlich gestreckt“.

Über neues Gebührensystem „offensichtlich“ nicht informiert?

Auch weitere Kommunalpolitiker beteiligten sich an der Debatte. So meldete sich die FDP-Stadträtin Monika Descharmes in der Facebook-Gruppe „Du bisch en echde Pforzemer ...“ zu Wort, nachdem dort zahlreiche Diskussionsteilnehmer ihr Unverständnis über den Vorschlag zum Ausdruck gebracht hatten.

Schließlich sei die Kita-Nutzung in manchen Bundesländern, etwa im benachbarten Rheinland-Pfalz, sogar kostenlos, wurde bemerkt.

Rätin Descharmes wollte für Beruhigung sorgen und ordnete die Äußerungen ihres CDU-Kollegen vor dem Hintergrund der „besorgniserregenden finanziellen Zukunft unserer Stadt“ ein. Über das neue Gebührensystem sei er „offensichtlich“ nicht informiert gewesen. Eine gebührenfreie Kinderbetreuung sei in Pforzheim allerdings nicht leistbar, befand Descharmes.

Die Wortmeldung der FDP-Rätin nahm wiederum Freie-Wähler-Stadtrat Carol Braun zum Anlass, die Ratskollegin auf die Reaktion des städtischen Sozialdezernenten Frank Fillbrunn in der besagten Sitzung hinzuweisen – mitsamt einem kleinen Seitenhieb.

Braun kommentierte: „Bürgermeister Fillbrunn hat ihm ja dann erklärt warum das nicht so einfach ist die Gebühren zu erhöhen, aber leider war von der FDP niemand im Hauptausschuss, sonst müsste man das hier nicht noch mal diskutieren.“

Wir haben das intern besprochen. Marianne Engeser, Pforzheimer CDU-Fraktionschefin

Eine Art Online-Schlusswort sprach Henry Wiedemann. Der ehemalige SPD-Stadtrat – aktuell auf dem ersten Nachrück-Platz – befand: „Hey Leute, bitte keine Grundsatzdiskussion auf einer Meta-Ebene.“

Der neue Stadtrat habe diesen Vorschlag konkret geäußert, was allerdings „weit von der Realität und der Bevölkerung entfernt“ sei. Wiedemanns Fazit: „Einfach nur peinlich.“

CDU-Fraktion nimmt den Wirbel gelassen

Bei der CDU nimmt man den Wirbel um die Äußerungen Erhardts mit Gelassenheit. Der frühere Rektor der Hochschule Pforzheim war erst am 27. Juli für den verstorbenen langjährigen Stadtrat Wolfgang Schick in den Gemeinderat nachgerückt.

Fraktionschefin Marianne Engeser sagte auf Anfrage: „Wir haben das intern besprochen. Die Neuregelung war unserem neuen Stadtrat nicht gewärtig.“ Klar sei auch: Kita-Gebühren könnten niemals kostendeckend sein.