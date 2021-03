Pforzheimer klagen wegen Lärms gegen Müller-Fleisch

Pforzheimer Herrenstrietbewohner klagen in Karlsruhe gegen „Gemengelage“ für Lärm von Müller-Fleisch. Dadurch kann das Unternehmen laut produzieren im allgemeinen Wohngebiet. Es hätte auch andere Lösungen gegeben.

Es brummt. Udo Krüger hat das Geräusch 24 Stunden an 365 Tagen in den Ohren. Es ist ein tiefer Ton. Der lasse sich nicht so leicht dämmen wie die hohen Töne, erklärt Harald Hämmerle. Die beiden Männer wohnen wenige Meter voneinander weg im Pforzheimer Herrenstriet.

Ihre Häuser stehen in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen badisch-württembergischen Grenze. Dazwischen liegt die Enz und direkt dahinter in Birkenfeld das fast fertig gebaute Tiefkühl-Hochregallager von Müller-Fleisch.

Der Neubau markiert eine neue Dimension in der rund 50-jährigen Firmengeschichte. Auch Udo Krüger und Harald Hämmerle bringt die 30-Millionen-Euro-Investition in neue Sphären. Sie klagen gegen das Land Baden-Württemberg wegen des Betriebslärms von Müller-Fleisch.