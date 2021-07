Anreize für Bürger

Pforzheim beteiligt sich an bundesweiter Aktion: Klimawette soll 1.913 Tonnen CO2 einsparen

Können und wollen Pforzheimer Bürger ab sofort bis zum Beginn der Weltklimakonferenz am 1. November gemeinsam 1.913 Tonnen CO2 einsparen? Pforzheim nimmt die Herausforderung an und beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Die Klimawette“ mit einem eigenen lokalen Anreiz.