Hilfe kam auch aus Stuttgart und Karlsruhe

Knapp an der Katastrophe vorbei: Großfeuer vernichtete vor 50 Jahren Geschäftshaus in Pforzheim

An diesem Donnerstag vor 50 Jahren vernichtete ein Großfeuer das Ausstattungshaus Keil in Pforzheim. Die Innenstadt schrammte knapp an einer Katastrophe vorbei.