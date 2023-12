Am Mittwochabend

Kohlenstoffmonoxid-Austritt in Pforzheim: Über 250 Personen müssen Gebäude verlassen

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Zehnthofstraße in Pforzheim aus, bei dem aufgrund eines Kohlenstoffmonoxid-Austritts das Gebäude geräumt werden musste.