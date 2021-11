Ausstellung im Stadtmuseum

Konsumtempel brachten großstädtisches Flair nach Pforzheim

Ein unübersehbares Sortiment an Alltags- und Luxuswaren, Delikatessen und sogar Fotoarbeiten gab es in den großen Kaufhäusern der 1950er Jahre in Pforzheim. Eine Ausstellung im Stadtmuseum widmet sich nun der Geschichte dieser „Konsumtempel“.