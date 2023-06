Von Chillen bis Feiern: Zu den Schlosspark Open in Pforzheim werden an vier Tagen insgesamt mehr als 6.000 Besucher erwartet. Hightlight ist der Auftritt der Band Itchy am Samstagabend.

Itchy treten am Samstag auf

„Es ist wieder richtig was los in Pforzheim“, sagt die sichtlich erfreute Kulturamtsleiterin Angelika Drescher zum Auftakt der Schlosspark Open am Donnerstagnachmittag. „Wir sind froh, dass wir hier kostenlos ein solches Event anbieten können.“ Bis Sonntagabend gibt es jede Menge Live-Musik gepaart mit einem Catering, so Drescher, die mit dem Auftakt schon sehr zufrieden ist.

„Es läuft gut an“, sagt sie im Gespräch mit dieser Redoaktion. Viele Jugendliche sind schon in der ersten Stunde unterwegs im Park, aber auch Vertreter der Generation Ü50 mischen sich darunter. Genau so haben sie sich im Kulturamt den Start in das WerkStadt-Festival gewünscht, mit dem die Schlosspark Open offiziell beginnen.

Schlosspark Open als Auftakt: Jedes Wochenende wird etwas in Pforzheim geboten sein

„Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jedes Wochenende wird etwas geboten sein“, verspricht Drescher. Wie gut das gerade auch bei denen ankommt, die gerade erst nach Pforzheim gezogen sind, das hat sie im Gespräch mit einem Ehepaar erfahren, die hier „einen tollen Eindruck von einer sehr lebendigen Stadt“ gewonnen haben.

Tatsächlich lernen die Menschen nicht nur an diesem Abend den Schlosspark von einer anderen Seite kennen. „Er kann ganz neu entdeckt werden“, sagt Drescher, „und man merkt, was für eine tolle Aufenthaltsqualität der Schlosspark eigentlich hat, wenn er belebt wird“.

Wir haben ultra viel Zuspruch bekommen von Leuten, die vorbeikommen wollen. Tobias Gay, „erlebnishelden“

Im Falle der Schlosspark Open ist das vor allem dem Team um Tobias Gay von „erlebnishelden“ zu verdanken, die das Festival gemeinsam mit dem Kulturamt Pforzheim und der Musikerinitiative Pforzheim & Enzkreis auf die Beine stellen. Gay ist sich dabei des hohen Stellenwerts bewusst, den dieses Event inzwischen in weiten Teilen der Bevölkerung genießt.

„Wir haben ultra viel Zuspruch bekommen von Leuten, die vorbeikommen wollen, aber auch von unseren Kooperationspartnern, von Gastronomen, vom Jugendgemeinderat und von der Kultur“, erzählt Gay.

Alle hätten große Lust auf dieses Festival, bei dem sogar das Wetter am Donnerstag „gerade noch beide Augen zugedrückt hat“, denn zumindest bis zum Abend blieb der Schlosspark am ersten Tag von Unwettern verschont.

Tobias Gay will kritischen Stimmen ein gutes Festival entgegensetzen

Dass es im Gemeinderat durchaus auch ein paar kritische Stimmen gegeben hat, nimmt Gay zur Kenntnis. „Wir haben das natürlich mitbekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Jahr noch einmal zeigt, dass diese kritischen Stimmen doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind.“

Tatsächlich sei der Schlosspark durch dieses Festival nämlich so etwas wie ein „Melting Pot“ geworden. Selbstverständlich ist das nicht. „Der Schlosspark ist traurigerweise in Verruf gekommen, weil er ja einer der Hotspots in Pforzheim ist, wo einfach viel Mist passiert“, weiß Gay.

Dabei kommen sie mit den Menschen, die sich sonst hier aufhalten, gut klar. „Wir hatten mit denen tatsächlich noch nie Probleme“, auch andere Veranstaltungen an dieser Location seien schon gut über die Bühne gegangen.

„Hier kommen Leute aus unterschiedlichen Milieus und aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammen“, viele sogar von außerhalb. „Dann sehen die, wie schön dieser Park eigentlich ist.“

Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung hat sich schon immer über Getränkeverkäufe und Spenden finanziert. Tobias Gay, „erlebnishelden“

Das Team der Schlosspark Open tut das seine dazu, dass der Aufenthalt hier tatsächlich Spaß macht. „Wir achten darauf, dass für jeden etwas dabei ist und jeder es genießen kann, hier zu sein.“

Im Idealfall sollen es am Ende mehr als 6.000 Besucher sein. So viele erhoffen sie sich zumindest. „Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung hat sich schon immer über Getränkeverkäufe und Spenden finanziert. Das ist in diesem Jahr nicht anders.“

Für ein abwechslungsreiches Programm haben sie gesorgt. 23 Acts werden auftreten. Die Bands zu finden, damit haben sie längst keine Probleme mehr. Das gilt auch für bekanntere Namen wie Itchy, die am Samstagabend auftreten. „Die freuen sich mega, hierher zu kommen, nachdem sie in Europa schon alle Bühnen gerockt haben.“

Und auch alle Stände, die zusätzlich zu ihren eigenen präsent sind, haben sie nicht selbst akquiriert. „Sie haben uns angesprochen, dass sie gerne dabei wären.“ Die Schlosspark Open genießen einen guten Ruf in der Szene. „Wenn wir alle genommen hätten, die sich bei uns beworben haben, dann hätten wir 70 bis 80 Acts spielen lassen müssen“, verrät Gay.

Wir bekommen ganz viele Bandbewerbungen, auch von größeren Bands, die viele Fans auf Instagram haben oder viele Aufrufe bei Spotify bekommen.“ Bei der Zusammenstellung der Musiker achten sie dann darauf, dass ein möglichst breites Spektrum abgedeckt ist. „Ein guter musikalischer Mix ist uns wichtig.“

Festival soll keine Konkurrenz zur Pforzheimer Mess sein

Dazu gibt es kleine Schmankerln, wie die Krimilesung am Sonntagmorgen. „Da kann jeder mit einer Picknickdecke vorbeikommen, sich auch etwas zu essen mitbringen und den Geschichten lauschen“, sagt Gay. Die passende Decke hat der städtische Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim zusammen mit dem Kulturamt entwickelt.

Dass parallel zu den Schlosspark Open die Pforzemer Mess läuft, sieht Gay dabei nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als eine Ergänzung zu ihrem Angebot. „Die Leute, die ein bisschen bummeln oder sich ins Festzelt setzen möchten, die sind auf der Mess. Und die anderen kommen dann hierher.“

Gay findet es in diesem Sinne sogar gut, dass in der Stadt wieder etwas los ist, und das nicht nur auf einen Ort begrenzt. „Das belebt Pforzheim.“