Kriegsende: 95-Jährige aus Eutingen erzählt von ihrer Vertreibung

Wenn Gusti Hökel an diesem Dienstag im Pforzheimer Heim am Hachel ihren 95. Geburtstag begeht, dann blickt sie dankbar auf ein langes Leben zurück. Ein Leben, das für sie mit der Vertreibung aus Schönhengstgau in Mähren (Tschechoslowakei) vor ziemlich genau 75 Jahren eine einschneidende Wendung bekommen hat. Etwas, das sie heute noch sehr beschäftigt. Für die Ereignisse dieser Zeit will sie die Menschen sensibilisieren, anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte.

Im Juli 1946 ist sie als eine von mehr als 14 Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden. „Wir haben damals alles verloren und sind schlimmer wie die Hunde aus der Heimat und aus unseren eigenen Häusern verjagt worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, erzählt sie. Noch heute kann sie den Glockenschlag der Kirchturmuhr hören, der sie in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1946 aus der alten Heimat verabschiedet hat.

„Als hätte es so sein sollen“, sagt sie. Für sie war es ein letzter Gruß, kurz bevor sie zusammen mit 1.200 Menschen in einem Zug aus 40 Viehwaggons abtransportiert wurde. Sie selbst hat man damals zur Zugbegleitern gemacht und ihr 40 Blätter in die Hand gedrückt, auf denen die Namen aller Personen in diesem Zug vermerkt waren.