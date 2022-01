Unter anderem weil ihre Tochter mit der bisherigen Hausärztin aneinandergeraten war, benötigte eine bettlägerige Patientin aus Pforzheim einen neuen Arzt, der Hausbesuche macht. Nach einem Bericht in den BNN konnte der 96-Jährigen geholfen werden.

Nicht nur die Meinungsverschiedenheiten zwischen Tochter und Hausärztin über Hygienemängel in der Praxis haben dazu geführt, dass eine 96-Jährige sich einen neuen Arzt suchen musste. Nicht alle Hausärzte bieten auch Hausbesuche an – und darauf ist die alte Dame seit einem Klinikaufenthalt angewiesen. Die Tochter berichtete von einer schwierigen Suche.

Hausärzten steht es frei, ob sie Hausbesuche bei kranken Patienten machen oder nicht. Darauf haben weder Krankenkassen noch die Kassenärztliche Vereinigung Einfluss. Das kann bei bettlägrigen Patienten dazu führen, dass es schwierig für sie wird, einen Hausarzt zu finden. So war das in dem Fall der 96-jährigen Pforzheimerin aus der Nordstadt.

Seit einem Klinikaufenthalt wegen eines Armbruchs Anfang Dezember ist sie bettlägrig und wird zu Hause vom Pflegedienst und der Tochter gepflegt. Wegen Meinungsverschiedenheiten der Tochter mit der bisherigen Hausärztin war die 96-Jährige plötzlich ohne hausärztliche Versorgung.

Streit mit Hausärztin, weil diese ihre Maske nicht ordentlich getragen haben soll

Die Tochter war mit der Pforzheimer Hausärztin aneinander geraten, weil die Medizinerin nach Darstellung der Frau in der Praxis ihre Maske nicht ordnungsgemäß getragen und sie nach einem Hinweis darauf aus der Praxis geworfen habe. Zu diesen Vorwürfen hat sich die Ärztin bislang nicht geäußert. Hausbesuche bot ihre Praxis ohnehin nicht an, so dass Tochter und Mutter ein Arztwechsel bevorstand.

Die Suche nach einem neuen Hausarzt habe der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen geglichen, erzählt Tochter Sabine, die eigentlich anders heißt (ihr richtiger Name ist der Redaktion bekannt). Corona und die Vorweihnachtszeit verbesserten die Situation nicht.

Bei vielen Arztpraxen war demnach zuallererst Geduld angesagt, denn telefonisch sei fast kein Durchkommen in den Praxen gewesen. Und wenn die Leitung dann doch mal frei gewesen sei, hieß es von den Angestellten der Arztpraxen entweder, dass grundsätzlich keine Hausbesuche gemacht würden oder das Kontingent für Hausbesuche schon ausgeschöpft sei, hat Sabine erfahren.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt Harald Brandl, Pressesprecher der AOK Nordschwarzwald, dass der aktuelle Versorgungsgrad bei Hausärzten für Pforzheim bei 93 Prozent liege. Das bedeutet, es könnten sich durchaus noch weitere Hausärzte in Pforzheim ansiedeln, wenn es Interessenten gäbe.

Für bettlägerige Patienten ist es schwierig, einen Hausarzt zu finden

Hin und wieder würden sich Versicherte auf der Suche nach einem Hausarzt auch an die Krankenkasse wenden. „Jedoch finden unsere Versicherten bisher immer einen Hausarzt“, erklärt Brandl. Wobei er weiß, dass es für die Personengruppe der bettlägrigen Patienten durchaus schwierig ist, einen neuen Hausarzt zu finden, der die Versorgung zu Hause übernimmt.

Auch die Krankenkasse der 96-jährigen Patientin, die KKH Kaufmännische Krankenkasse, reagierte auf die Anfrage dieser Redaktion zum konkreten Fall der 96-Jährigen ratlos. Michael Rohr von der Pressestelle in Hannover empfahl, notfalls einen Krankentransport zur Ambulanz einer Klinik in Anspruch zu nehmen, falls medizinische Hilfe doch erforderlich sei.

Ihr Leben lang wohnt die 96-Jährige in der Pforzheimer Nordstadt, kam bisher immer alleine gut klar. Doch aufgrund ihrer Notlage, so berichtet die Tochter, fühle die Mutter sich ihrer Würde beraubt.

Nach unzähligen Telefonaten erklären sich Pforzheimer Hausärzte bereit, die Patientin zu betreuen

Das wollte diese Redaktion nicht so stehen lassen. Es folgten ungezählte Telefonate, genauso viele durchaus wohlbegründete Absagen von Arztpraxen, wie die des 69-jährigen Arztes, der aufrichtig bedauerte, dass er keine neuen Patientinnen und Patienten aufnehmen könne, weil er doch eigentlich seine Praxis selbst längst an einen Nachfolger übergeben haben wollte.

Schließlich hatte Peter Engeser Erbarmen, ein Arzt, dessen Praxis voll ausgelastet ist, der sich zudem beim christlichen Hospiz und in Sachen Impfen engagiert. Trotzdem übernahm er kurzfristig auch die Patientin aus der Nordstadt mit einem ersten Hausbesuch. Und auch ein zweiter Arzt hat sich in der Zwischenzeit bereit erklärt, die alte Dame in seine Patientenkartei aufzunehmen und künftig zu Hause zu versorgen.