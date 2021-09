Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim startet mit Zuversicht in die neue Saison

Optimistisch startet das Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim in die neue Saison. Das Programm, das am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt worden ist, bietet ein breites Spektrum.

Bewusst habe man wieder auf ein Vollprogramm gesetzt, betonte Kulturhausleiter Bart Dewijze. Er will ein „niederschwelliges Angebot für alle Generationen“, das den Spaß an der Kultur nach langer Zwangspause wieder weckt.

Denn eines sei auch klar: Die finanzielle Unterstützung vom Staat, die es in den Hochzeiten der Pandemie gab, falle nun weg. „Wenn das Publikum ausbleibt, wird es schwierig für uns.“ Schließlich seien die Umstände noch immer „außergewöhnlich“: Unter anderem muss unter 3G-Bedingungen gespielt werden: Nur Genesene, Getestete oder Geimpfte dürfen kommen.

Auf den „Plattenklatsch“ freut er sich dabei besonders. Die Idee ist, dass Künstler und Publikum Platten mitbringen dürfen und sich dann „über Musik, Geschmack und persönliche Erfahrungen mit der Musik und der Kultur austauschen“, so Dewijze. Das werde am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr „ein toller Saisoneinstieg werden“, ist er überzeugt. Ebenso freut er sich auf den Herbstkunstmarkt am 25. und 26. September. Stattfinden wird dieser im Alten Schlachthof. Dort soll es auch in Sachen Abstände keine Probleme geben.

Leuten wieder „Bock auf Kultur“ machen

Für den Kulturhausleiter sind solche Kooperationen zudem eine gute Möglichkeit, das Kulturangebot in die Stadt zu tragen und den Leuten wieder „Bock auf Kultur“ zu machen. Letzteres im wahrsten Sinne des Wortes: Ebenfalls am 25. September wird unter diesem Motto nämlich eine mobile Bühne in Brötzingen auf dem Museumsplatz aufgebaut sein.

Zu Gast sind dort unter anderem der Liedermacher Roland Bliesener, ein Ensemble des Südwestdeutschen Kammerorchesters und Singer-Songwriter Jonas Gavrill. Bereits ausverkauft ist das Gastspiel von Fools Garden an diesem Tag: „Sie werden ihre neue Platte bei uns vorstellen“, kündigt Dewijze an. „Wir sind stolz, dass wir sie bei unserem Eröffnungswochenende dabei haben.“

Als einen weiteren Höhepunkt verwies Bettina Lell, zuständig für Theaterpädagogik und Projekte beim Kulturhaus Osterfeld, auf den Lamathea Salon 2021: Hier wird der Landes-Amateurtheaterpreis in sieben Kategorien verliehen. Einer der Gewinner steht bereits fest: „Das halbe Leben“, eine Produktion des Teatro International aus Ulm, die am 30. Oktober auch im Osterfeld gezeigt werden soll. „Das wird sicher etwas ganz Besonderes werden“, ist Lell überzeugt.

Parallel zu der Preisverleihung wird es eine Ausstellung unter dem Motto „Durchgeschaut“ geben. Die 40 besten Werke sind bereits ausgewählt worden. Abgesehen davon wird sich das Kulturhaus auch wieder mit eigenen Theaterproduktionen engagieren. Die jüngsten Schauspieler sind zwischen acht und zwölf Jahren alt. Mitmachen kann jeder, versichert Lell, die demnächst mit den Proben zu „Die wilden Hühner geben Fuchsalarm“ beginnen will.

Die 13- bis 16-Jährigen können bei der Jugendtheatergruppe „Eigenart“ teilnehmen und auch für die Älteren gibt es mit „Paradixon“ ein solches Angebot. „Man kann da jederzeit einsteigen“, wirbt Lell um neue Schauspieltalente.