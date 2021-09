Als „Partei von Menschen für Menschen“ habe sich Die Linke in diesem Wahlkampf positioniert, so die hiesige Bundestagskandidatin Meltem Çelik bei einer Kundgebung am Montagabend vor der Schlössle-Galerie in Pforzheim.

Unterstützung hat Çelik dabei durch das Spitzenkandidaten-Team der Linken Baden-Württemberg, Bernd Riexinger und Gökay Akbulut, bekommen. Sie touren derzeit unter dem Motto „Zeit zu handeln – sozial und klimagerecht“ durchs Land.

„Um die Zukunft geht es bei den Bundestagswahlen immer“, rief Çelik als erste Rednerin der überschaubar großen Gruppe an Zuhörern zu. „Aber dieses Mal geht es um viel mehr als das.“ Nicht die Frage, ob es einen Linksrutsch in der Bundesrepublik gebe oder ob sich der Bürger am Ende für ein „Weiter so“ entscheidet, sei wichtig. „Es geht darum, ob die weiteren Generationen weiterhin in Frieden, sozialer Sicherheit und vor allem in einer intakten Natur leben können“, ist Çelik überzeugt.

Kundgebung in Pforzheim: Welche Themen den Linken wichtig sind

„Wir erleben seit über 20 Jahren ständigen Wandel.“ Die Politik hätte „die Themen, die uns heute bewegen“, schon längst angehen können, mahnte sie und verwies in ihrer Rede auf die drängenden, aber ungelösten Aufgaben Klimawandel und ein weiteres Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich.

Wie entwickeln sich die Löhne und werden die Menschen in zwanzig Jahren ihre Miete noch bezahlen können? Das beschäftigte sie ebenso wie die Frage, wie es mit Flucht und Migration weitergehen wird. „Dazu kommt der demographische Wandel“ und damit auch fehlende Pflegekräfte.

„Wir haben einfach unglaublich viele Probleme vor uns, die endlich gelöst werden müssen.“ Naturgemäß sieht sie die Linke als einzige Partei, der das gelingen kann. „Es gibt keine Partei in Deutschland, die für jeden einzelnen Menschen in Deutschland einsteht und den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellt, wie wir, die Linke.“

Bernd Riexinger unterstützt Linke-Kandidatin Meltem Çelik bei Kundgebung

Riexinger knüpfte nahtlos daran an und erinnerte in seiner Ansprache an die Situation vor vier Jahren. „Wir haben damals schon gesagt, man kann von einem Mindestlohn unter zehn Euro einfach in Deutschland nicht leben, geschweige denn eine bezahlbare Wohnung anmieten.“

Die Löhne müssen so hoch sein, dass die Menschen ordentlich leben können. Bernd Riexinger, Die Linke

Acht Millionen Menschen sind davon betroffen, so Riexinger. „Deshalb sagen wir: Die Löhne müssen so hoch sein, dass die Menschen ordentlich leben können.“ Auch im Hinblick auf die Rente gelte das: Um mehr als 800 Euro Rente im Monat zu bekommen – „das ist ehrlich gesagt eine Armutsgrenze“ – müssen man 45 Jahre lang einen Mindestlohn von 12,68 Euro erhalten haben. Alles andere führe in die Altersarmut.

Was ihn besonders aufrege, das sei, „dass Menschen in der sozialen Arbeit so schlecht bezahlt werden“, kritisierte der ehemalige Vorsitzende der Bundespartei. „Wir leisten uns den Luxus, dass wir den Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, ungleich mehr bezahlen, wie den Menschen, denen wir unsere Kinder, unsere Alten und unsere Kranken anvertrauen.“

Kritik an der Schließung von Krankenhäusern in Zeiten der Pandemie

In einer sozialen Gesellschaft müsse das eigentlich genau anders herum sein. „Deshalb muss soziale Arbeit aufgewertet und besser bezahlt sein“, forderte Riexinger. Stattdessen müssten sich vor allem die Pflegekräfte momentan eher „verarscht vorkommen“, gerade auch nach der Pandemie, in der sie zwar von allen Seiten viel Dank erfahren haben, ansonsten aber gelte: „Nichts ist passiert, nichts hat sich verbessert. Eigentlich müsste es dort einen Aufstand geben.“

Überhaupt nerve es ihn, dass ausgerechnet unter einem grünen Gesundheitsminister in Baden-Württemberg während der Pandemie Krankenhäuser geschlossen und privatisiert worden sind, so Riexinger. „Ich finde, in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und auch anderen öffentlichen Einrichtungen hat Profitmacherei und Wettbewerb nichts verloren. Sie gehören grundsätzlich in öffentliche Hand.“