Nächtliche Lärmbelästigung

„Permanentes Gegröle“: 95-Jährige beschwert sich über gestörte Nachtruhe in der Pforzheimer City

Getunte Autos, laute Musik und lärmende Menschengruppen: Besonders am Wochenende ist es an manchen Bereichen in der Pforzheimer City dermaßen laut, dass an Schlaf nicht mehr zu denken ist. Eine Anwohnerin möchte das nicht mehr hinnehmen.