Die Menschen in Pforzheim und im Enzkreis haben die Wahl: Wer wird in den kommenden fünf Jahren die Landespolitik bestimmen, wer wird die Interessen der Region in Stuttgart vertreten? Mehr als 200.000 Menschen in Pforzheim und im Enzkreis sind aufgerufen, heute einen neuen Landtag zu wählen.

Den Wahlabend über halten wir Sie hier mit allen wichtigen Zwischen- und Endergebnissen auf dem Laufenden.

Wahlprognose für Baden-Württemberg

Weitere Ergebnisse aus Baden-Württemberg finden Sie hier.

So hat mein Wahlkreis abgestimmt

Insgesamt gibt es bei der Landtagswahl 2021 70 Wahlkreise. Der Enzkreis ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Die Ergebnisse für die Wahlkreise Pforzheim und Enz:

Der Wahlkreis Pforzheim umfasst den Stadtkreis Pforzheim sowie die Gemeinden Birkenfeld, Engelsbrand, Ispringen und Kieselbronn des Enzkreises. 2016 waren 94.642 Menschen wahlberechtigt.

Von 2016 bis 2021 wurde der Wahlkreis von Bernd Grimmer (AfD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) im Landtag vertreten.

Detailergebnisse aus den Gemeinden im Wahlkreis Pforzheim sehen Sie hier:

Der Wahlkreis Enz umfasst die Gemeinden Eisingen, Friolzheim, Heimsheim, Illingen, Kämpfelbach, Keltern, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mönsheim, Mühlacker, Neuenbürg, Neuhausen, Neulingen, Niefern-Öschelbronn, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt, Tiefenbronn, Wiernsheim, Wimsheim und Wurmberg des Enzkreises. 2016 waren 124.758 Menschen wahlberechtigt.

Von 2016 bis 2021 wurde der Wahlkreis von Stefanie Seemann (Grüne), Bernd Gögel (AfD) und Erik Schweickert (FDP) im Landtag vertreten.

Detailergebnisse aus den Gemeinden im Wahlkreis Enz sehen Sie hier: