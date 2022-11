Am Leopoldplatz in Pforzheim gehört sie schon fest zum Weihnachtsmarkt dazu: Seit 2010 steht in einer Holzhütte eine Krippe in der City. Nur die drei Könige fehlen noch.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – und liegt seit dem Jahr 2010 auch in der Krippe einer Holzhütte am Leopoldplatz neben dem großen Weihnachtsbaum in Pforzheim.

Mit Maria, Josef, ihrem Neugeborenen, einem Hirten, einem Schaf und einem Ochsen fing alles an. Der Verein „Pforzheim mitgestalten“ hatte mit seinem Gründer Hermann Schütz die Anregung für diese „stimmungsvolle Bereicherung der City in der Advenszeit und danach“ gegeben.

Das Vorstandsmitglied Christoph von Lettow-Vorbeck ist heute „für unseren leider verstorbenen Ehrenvorsitzenden“ derjenige, der sich Jahr für Jahr für das Aufstellen und Erweitern dieser besonderen Weihnachtskrippe einsetzt.

Die Weihnachtskrippe wird an diesem Freitag mit einer kleinen Feier um 17.30 Uhr offiziell eröffnet. Der Posaunenchor der Auferstehungskirche wird sie mit adventlichen Weisen umrahmen, dazu gibt es Lebkuchen und Glühwein.

Die drei Könige fehlen der Pforzheimer Krippe noch

„Pforzheim mitgestalten“-Initiator Hermann Schütz hatte einst auf dem Ettlinger Sternlesmarkt eine stimmungsvolle Krippe gesehen und dachte: „So etwas würde auch unser weihnachtliches Pforzheim schmücken“.

Vermerkt war der Name „Rudi Bannwarth“ als Holzschnitzer der Figuren. Sein Handwerk hatte der in Oberammergau gelernt. Er fertigte nicht nur die ersten Figuren für die Pforzheimer Weihnachtskrippe, sondern erweiterte diese danach auch noch. Neben einem Esel, zwei Hirten und einem Schaf kam zuletzt der Stern von Bethlehem hinzu.

Auch im vergangenen Jahr hatte „Pforzheim mitgestalten“ die Weihnachtskrippe vor dem Industriehaus aufgebaut. „Es ist ein Platz der Begegnung für ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen. Nicht wenige erzählen sich hier gegenseitig ihre jeweilige Weihnachtsgeschichte“, hatte der Vereinsvorsitzende Peter Wagner damals angemerkt.

Er betonte, dass mit der Weihnachtskrippe „ein Glanzlicht in der City und ein Kontrastpunkt zur oft so hektischen Adventszeit“ gesetzt werde. Eine Eröffnungsfeier war damals ausgefallen.

Der Verein hat mittlerweile mehrere Tausend Euro in Projekte investiert, um für eine stimmungsvolle Bereicherung der City in der Advents- und Weihnachtszeit zu sorgen. Christoph von Lettow-Vorbeck hat dazu Mitte der Woche wieder die Krippe am Leopoldplatz eingerichtet. Eine Erweiterung ist bereits geplant.

Im nächsten Jahr sollen die „Drei Könige“ hinzukommen, wieder von Rudi Bannwerth geschnitzt. Damit verbunden wäre dann das Aufstellen einer neuen, größeren Hütte.