An diesem Freitagabend steigt das traditionelle Lichterfest im Enzauenpark. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse.

Tickets an Abendkasse

Die Vorfreude auf das Pforzheimer Lichterfest steigt quasi mit jeder Stunde. An diesem Freitagabend, 22. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Enzauenpark ein spektakuläres Event mit großem Feuerwerk zum Abschluss.

„Bei Live-Musik auf der größeren und neu positionierten Bühne sowie stimmungsvollen Lichtinstallationen freue ich mich auf zahlreiche Gäste“, sagt Oliver Reitz, Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP).

Mit dem mittlerweile 21. Pforzheimer Lichterfest hat der WSP nach der Pandemie-bedingten Pause wieder ein „vielversprechendes Event“ auf die Beine gestellt. Das Fest soll nahtlos daran anknüpfen, wo das Schlosspark Open, die Pforzheimer Barparade oder der Gruschtelmarkt in der Pforzheimer City nicht zuletzt in Sachen Atmosphäre und Besucherzahl jüngst aufgehört haben.

„Pforzheim freut sich, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können“, ist Reitz nach der hervorragenden Resonanz auf die bisherigen Veranstaltungen in der Stadt überzeugt. Daran soll sich auch an diesem Abend nichts ändern. „Die Freude auf unser Lichterfest mit zahlreichen Gästen und bester Stimmung ist daher groß.“

Mehr als 5.000 Menschen dürfen nicht aufs Gelände im Enzauenpark

Und noch dazu dürfte auch das Wetter mitspielen, betont der WSP-Direktor. Es sind also beste Bedingungen, um nicht nur das stimmungsvolle Ambiente zwischen den Lichtinstallationen, sondern auch die Live-Musik in entspannter Atmosphäre zu genießen – egal, ob in der neu eingerichteten Lounge-Area, im Biergarten oder auf der eigenen Picknickdecke im Grünen.

Nachdem der Kartenvorverkauf bereits am Donnerstag endete, sind Karten nur noch an der Abendkasse erhältlich. Mehr als 5.000 Menschen werden allerdings aus Platzgründen nicht aufs Gelände dürfen.

Die, die den Tag im Enzauenpark ausklingen lassen werden, dürfen sich nicht nur auf die verschiedenen Lichtinszenierungen freuen, die das Gelände zu einem Erlebnisraum werden lassen.

Sie sollen auch musikalisch verwöhnt werden: zunächst mit der Band Engelszungen, die mit einem Mix aus Pop, Rock, Soul und Jazz ab 18 Uhr den Abend eröffnen werden, ehe gegen 20.30 Uhr die „Seán Treacy Band“ übernimmt. Deren Repertoire umfasst Coversongs von Cindy Lauper bis AC/DC.

Feuerwerk um 23.30 Uhr soll der Höhepunkt des Pforzheimer Lichterfests sein

Den optischen Höhepunkt gibt es dann gegen 23.30 Uhr: „Das 15-minütige musikalisch untermalte Feuerwerk wird auch in diesem Jahr wieder spektakulär und der krönende Abschluss des Abends sein“, verspricht WSP-Direktor Reitz.

Damit die Menschen möglichst problemlos zum Enzauenpark gelangen können, ist ein kostenloses Busshuttle eingerichtet, das zwischen 18 und 20 Uhr vom Leopoldplatz (Bussteig 4) über den ZOB (Bussteig 10) bis zum Enzauenpark fährt.

Von 0 bis 1 Uhr erfolgt die Rückfahrt vom Enzauenpark über den ZOB bis zum Leopoldplatz. Parallel dazu kann auch die reguläre Buslinie 1 genutzt werden, die im Halbstunden-Takt fährt.