Lkw brennt: A8 bei Pforzheim-West gesperrt

Wegen eines LKW-Brandes ist am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein LKW auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West in Brand geraten. Weitere Angaben liegen noch nicht vor.