Lkw-Fahrer verursacht Unfall in Pforzheim und flüchtet

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Fahrer eines Lkws, der am Donnerstagmorgen ein geparktes Auto beschädigt und geflüchtet ist. Eine im geparkten Fahrzeug installierte Kamera zeichnete den Sattelzug auf.

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Donnerstagmorgen in Pforzheim mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto beschädigt. Er befuhr die Stuttgarter Straße mit seinem Lkw gegen 8.40 Uhr. Vermutlich beim Linksabbiegen in die Heilbronner Straße streifte er mit seinem Auflieger den ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen geparkten VW, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes löste die im geparkten Fahrzeug angebrachte Kamera, eine sogenannte Dashcam, aus und zeichnete den flüchtenden Lkw auf. Demnach handelte es sich bei dem verursachendem Fahrzeug um einen Sattelzug mit weißem Anhänger und Beschriftung. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.