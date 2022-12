Salvatore Asara war Boxer, Schiedsrichter und Bauhof-Mitarbeiter. Nach seinem Ruhestand hat er sich im Pforzheimer Ortsteil Huchenfeld einen Herzenswunsch erfüllt, der ihn an seine Wurzeln erinnert.

Anton der Bock, Franzi, Lena, Lisa und seit ein paar Wochen das kleine Liesle. Salvatore Asara, der im Februar seinen 80. Geburtstag feiern kann, nennt seine zehn Ziegen in einem Stall mit großer Wiese beim Lohwiesenhof in Huchenfeld alle beim Namen.

Als er Anfang 2000 in den Ruhestand ging, hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt und darf auf dem Lohwiesenhof seine Ziegen- und Schafherde halten.

Als Gastarbeiter kam Salvatore Asara 1963 nach Deutschland. In dem kleinen Dorf Oschiri, etwa 40 Kilometer von der Touristenstadt Olbia auf Sardinien entfernt, arbeitete er auf dem Hof seiner Eltern als Schafhirte. Wie schon sein Vater und sein Großvater.

Das war Familientradition und darauf ist Salvatore Asara, der in Huchenfeld seine zweite Heimat gefunden hat, immer noch sehr stolz: „Ich bin Sarde und Italiener“, sagt er.

Deutschland erlebte er zunächst in Essen. Aber schon ein Jahr später fand er einen Arbeitsplatz in München. Dort blieb er bis 1968 und in der bayerischen Landeshauptstadt begann auch seine Karriere als Boxer.

Asara war in Pforzheim Boxer bei „Blau-Weiß“ und 35 Jahre lang Schiedsrichter

Noch viel wichtiger für ihn war, dass er in München auch seine spätere Ehefrau kennenlernte. Die kam aus Huchenfeld. 1968 heiratete das Paar und zog in den Pforzheimer Stadtteil. Dort fand Salvatore Asara schon bald Arbeit auf dem Bauhof.

Auch seine Karriere als Hobbyboxer ging beim Boxring „Blau-Weiß“ in Pforzheim weiter. Alte Weggefährten im Verein erinnern sich gerne an den „bayerischen Italiener“, ein guter Kumpel, der auch einige Erfolge im Verein verbuchen konnte. Durch seine Zeit zuvor in München hatte er sich einen leichten bayerischen Dialekt zugelegt.

35 Jahre war Salvatore Asara Verbandsschiedsrichter beim Fußball. Dem Ausschuss der Schiedsrichtervereinigung gehört er immer noch an. Sonntags war er meist auf den Fußballplätzen in der Region anzutreffen und pfiff die Spiele an.

Auf dem Lohwiesenhof in Huchenfeld führt Asara eine Familientradition aus Sardinien fort

Seine Heimat Sardinien hat er nie vergessen. „Zweimal im Jahr bin ich auf der Insel“, sagt er. Dann kann er auch seine acht Geschwister besuchen. Er selbst hat sechs Kinder und drei Enkel.

Frank und Cornelia Burghardt vom Lohwiesenhof in Huchenfeld haben Salvatore Asara ermöglicht, in seinem Ruhestand die sardische Familientradition fortzuführen. Zehn Ziegen und eine kleine Schafherde mit 23 Schafen kann er dort halten. Die Schafe treibt er immer wieder auf neue Wiesen. Die Ziegen sind in einem Stall gegenüber dem Hofladen untergebracht.

Salvatore Asara ist fast jeden Tag auf dem Lohwiesenhof, um nach seinen Tieren zu sehen und den Stall sauber zu halten. Auch den Eselstall neben der Ziegenunterkunft mit den beiden Eseln Sam (zwei Jahre) und Nelly (sechs Jahre) betreut er.

Für die Besucher des Lohwiesenhofes bietet Salvatore Asara damit einen Bauernhof zum Erleben an. Besonders die Kinder sind gerne bei den Eseln und Ziegen zu Besuch.