Anlässlich einer Versammlung zum jesidischen Neujahrsfest sowie der zu erwartenden Vielzahl an Wanderern, Ausflüglern und Grillplatzbesuchern aufgrund des Feiertages am Mittwoch, 1. Mai wird die Geschwindigkeit in Teilen des Würmtals vorübergehend reduziert. Das kündigte die Stadt Pforzheim am Dienstagabend kurzfristig an.

So soll die Sicherheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden. Die Geschwindigkeit wird daher zwischen 10 und 22 Uhr auf der Würmtalstraße zwischen den Adressen Würmtalstraße 9 (Peters Würmtalgaststätte) und Würmtalstraße 12b (Firma RegaDach) durchgängig auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Zusätzlich wird von Würm kommend ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, der die Geschwindigkeit zunächst auf 50 km/h reduziert.

Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer und Besucher wird außerdem beidseitig das Verkehrszeichen 101 „Gefahrenstelle“ mit dem Zusatzzeichen „Veranstaltung“ im Bereich des Grillplatzes aufgestellt, kündigt die Stadt an.

Veranstaltung auf Pforzheimer Grillwiese als privates, religiöses Fest angemeldet

Die Veranstaltung auf der Grillwiese „Breiter Wasen“ wurde als privates, religiöses Fest bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Es handelt sich um das jesidische Neujahrsfest, das als religiöse Veranstaltung nicht genehmigt werden muss.

Die Stadt rechnet dort mit einer Besucherzahl im dreistelligen Bereich.