Das erwartet die Besucher im Eutinger Maislabyrinth

Heuer haben die Wege und Sackgassen durch die rund zweieinhalb Meter hohen Pflanzen die Gestalt eines Schmetterlings. Auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern, das entspricht in etwa zwei Fußballfeldern, können die Besucher wieder versuchen, den richtigen Pfad zu finden.

Die Laufwege und damit auch die Gestalt des Labyrinths wurden am Computer geplant und dann ausgefräst. Das Thema Schmetterlinge findet sich auch in den Gängen wieder.

Am Ende der Sackgassen stehen von Gabriele Skaliks-Huber erstellte Infotafeln (mit Bildern von Gerald Manz) auf denen von Schmetterling „Violetta Papillon“ Geschichten der bunten Falter erzählt werden.

Attraktive Preise zu gewinnen

Wer die Texte aufmerksam durchliest, lernt nicht nur einiges über die Tiere, sondern hat auch die Chance auf einen Preis. Es locken ein Gutschein über 150 Euro für einen Besuch im Freizeitpark Tripsdrill, ein Gutschein über 100 Euro für einen Besuch auf dem Hofgut Buckenberg mit einer Alpaka-Wanderung sowie ein Gutschein über 50 Euro für das Figurentheater Mottenkäfig.

Einer der Gründe, das Labyrinth zu veranstalten, sei einfach der, eine Attraktion für die Freizeitgestaltung in der Region zu bieten, erzählte Organisator Josef Eberhardt. Ein weiterer sei aber auch, den Vereinen die Möglichkeit zu einer Aktivität zu bieten. Denn diese übernehmen die Betreuung des Labyrinths und auch die Bewirtung an den Wochenenden. Sollte am Ende Geld in der Kasse übrig bleiben, soll dieses laut Eberhardt für soziale Zwecke gespendet werden.

„Wir haben aber die Eintrittspreise bewusst niedrig gehalten“, sagt Eberhardt. Diese liegen für ein Kind bei 2,50 Euro, für Erwachsene bei 3,50 Euro und für Familien bei sieben Euro. Über die Saison hinweg erwarten die Organisatoren bis zu 8.000 Besucher.

Bis 18. September geöffnet

Das Maislabyrinth ist bis zum 18. September samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Unter der Woche können Termine nach Absprache, zum Beispiele für Schulen und Kindergärten, vereinbart werden. Das Labyrinth ist mit dem Stadtbus Linie 1 Endhaltestelle „Auf der Höhe“ zu erreichen.

Am Ende der Saison gibt es dann am 17. und 18. September ein Abschlusskonzert mit der Eutinger Mundart-Rock-Gruppe „Punk’n Proll“ – energiegeladener Hardrock im Pforzheimer Dialekt, wie sich die Gruppe selbst charakterisiert. Teilweise werden bekannte Titel auch umgedichtet wie zum Beispiel AC/DCs „Highway To Hell“, aus dem dann „Auf dem Heimweg wird es hell“ wird.

Das Labyrinth gibt es inzwischen seit 2003. Außer in den Corona-Jahren musste es nur einmal 2013 wegen schlechter Witterung abgesagt werden. Die Idee dazu hatte Gabriele Skaliks-Huber, damals Mitglied im Jugendförderverein Eutingen. Gemeinsam mit Josef Eberhardt, heute Vorsitzender des Schachclubs Eutingen, wurde das Projekt dann verwirklicht.