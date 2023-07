Aufgrund einer Gefahrenlage kam es am späten Nachmittag zu einem Polizeieinsatz in Pforzheim.

In der Oststadt

Kurz vor 17.15 Uhr wurde der Polizei Pforzheim bekannt, dass sich offensichtlich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die ersten Erhebungen am Einsatzort, in der Nähe des Ostendparks ergaben, dass sich eine männliche Person auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses aufhielt.

Diese warf Gegenstände nach unten und begab sich zu einem späteren Zeitpunkt über einen angrenzenden Balkon auf das Dach eines Gebäudes, so die Polizei weiter.

Einsatzort wurde abgesperrt

Der Einsatzort wurde weiträumiger abgesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der Mann dazu bewegt werden, sich über eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr Pforzheim nach unten verbringen zu lassen.

Im Anschluss erfolgte die medizinische Erstversorgung seitens Rettungskräften. Aufgrund der geschilderten Einsatzsituation waren starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

Eine konkrete Gefahr für Dritte war nicht gegeben. Ebenso zog sich nach derzeitigem Sachstand der Mann keine körperlichen Verletzungen zu.