Mann mit Messer löst Polizeieinsatz in Pforzheim aus

Am Dienstag kam es im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Bedrohungslage. Ein Tatverdächtiger, der mit einem Messer auf einen Passanten losgegangen sein soll, wurde vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Gegen 12.30 Uhr soll sich der 35-jährige Mann laut aktuellem Ermittlungsstand zu einem Passanten begeben haben, der auf einer Parkbank ein kurzes Nickerchen machte. Als der Passant aufwachte, bemerkte er unmittelbar vor sich ein langes Messer, das der Mann in der Hand hielt.

Verdächtiger versucht mit Messer auf Passant „einzuwirken“

Als sich der Passant zu Fuß davonmachte, soll der 35-Jährige versucht haben, mit dem Messer einmal auf ihn „einzuwirken“, so die Polizei. Er bewegte also die Klinge in seine Richtung. Ob der Tatverdächtige unmittelbar auf ihn einstechen wollte, war am Dienstag noch nicht sicher geklärt.

Der Angreifer verletzte den Mann bei seiner Bewegung mit dem Messer jedenfalls nicht und entfernt sich, ohne den davonrennenden Passanten zu verfolgen.

Dann schlug der Tatverdächtige auf die Scheibe eines in der Nähe stehenden Pkw ein. Dabei verletzte er sich offensichtlich an der Hand. Danach ging er in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße.

„Das Polizeipräsidium Pforzheim traf unverzüglich mit Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei alle erforderlichen Maßnahmen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Aufenthaltsort der 35-Jährigen wurde demnach zügig ermittelt.

Betrunkener Verdächtiger lässt sich widerstandslos in Pforzheimer Wohnung festnehmen

Ersten Kräften gelang es, zu dem offenbar betrunkenen Mann Kontakt aufzunehmen. Er wurde widerstandslos vorläufig festgenommen. Er hatte sich - berechtigt - in einer Wohnung aufgehalten, in der sich eine ihm bekannte Person befand.

Die Polizei geht davon aus, dass die Person nicht gefährdet wurde. Auch für weitere Personen habe keine konkrete Gefahrenlage bestanden, heißt es.

Der Sachschaden am Auto beträgt rund 500 Euro. Die Verletzung an der Hand des Mannes wurde in einem Krankenhaus versorgt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an.