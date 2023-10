Mann überrascht Einbrecher in Pforzheim und schlägt ihn in die Flucht

Ein Mann hat einen Einbrecher am Dienstagabend dabei erwischt, als dieser in eine Logopädiepraxis in Pforzheim eingebrochen ist.

Ein Zeuge hat einen Einbrecher am späten Dienstagabend bei einem Einbruch in eine Logopädiepraxis in Pforzheim erwischt. Die Polizei teilte mit, dass der Mann gegen 21.30 Uhr gerade die Tür der Praxis in der Dieselstraße aufgebrochen hatte, als er von dem Zeugen entdeckt wurde.

Der Zeuge verfolgte den Täter, verlor ihn aber aus den Augen

Daraufhin flüchtete der Täter und der Zeuge verlor ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd aus den Augen. Gestohlen hatte der Einbrecher anscheinend nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Zeuge beschreibt den Einbrecher als einen etwa 35 Jahre alten und 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Statur und kahlrasiertem Kopf. Er sei mit einem grauen Kapuzenpullover sowie einer dunklen Jeanshose bekleidet gewesen und habe zudem einen Schal getragen.

Die Polizei ermittelt nun und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.