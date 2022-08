Mann wird in Pforzheim von Unbekannten attackiert

Zwei junge Männer haben am Montagabend einen Mann in Pforzheim angegriffen. Die Täter sollen etwa zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein.

Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend einen Mann in einer Unterführung in der Pforzheimer Oststadt angegriffen. Der Geschädigte mittleren Alters wurde von den beiden jungen Männern im Bereich der Dammstraße und der Emil-Keßler-Straße gestoßen und getreten, teilte die Polizei mit. Als ein unbeteiligter Zeuge hinzukam, ließen sie von ihm ab.

Die bislang unbekannten Angreifer konnten flüchten. Beide sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein und blonde, kurze Haare gehabt haben. Einer der Angreifer wurde als 175, der andere als 180 Zentimeter groß beschrieben.