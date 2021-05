Kernfrage Sicherheit

Gefahrstoffe in Pforzheim: Bundeswehr spricht über Details zum Materiallager Huchenfeld

Mit deutlich weniger Gefahrstoffen als bis 2017 üblich will die Bundeswehr am 1. April 2023 das Materiallager in Pforzheim-Huchenfeld wieder in Betrieb nehmen. Details dazu erläutert Staatssekretär Thomas Silberhorn aus dem Verteidigungsministerium.