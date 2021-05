Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Pforzheimer Polizei erwischt bei Verkehrskontrolle üble Raser

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat am Freitagabend eine größere Verkehrskontrolle organisiert. An mehreren Orten im Stadtbereich wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt . Dabei gingen den Polizisten zwei besonders üble Raser ins Netz

Ein Raser war mit 111 Kilometern pro Stunde unterwegs, der andere mit 109 - beides mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 50 km/h, meldet die Polizei.

Die beiden Raser bekommen gemeinsam mit drei anderen Verkehrssündern nun Fahrverbote. Außerdem fielen fünf Autos auf, die wegen An- oder Umbauten am Wagen nicht mehr für den Verkehr zugelassen waren, heißt es in der Meldung.