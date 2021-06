Meinung: Dauerbaustelle bietet Gelegenheit zu einem neuen Verkehrskonzept

Bauprojekte brauchen Ideen und gute Planung, auch in Pforzheim: „Die vielen Menschen, die tagtäglich in der Zerrennerstraße unterwegs sind, haben mehr verdient als den wiederholten Aufbau von potemkinschen Mauern gegen jedwede Veränderung“, sagt unsere Autorin.

Beobachten, Gelegenheiten erkennen, zugreifen. Wenn sich dann noch der Erfolg einstellt, finden das Beobachter oft genial. Sie haben die Zauberhand des Glücklichen vor Augen. Aber gute Investitionen sind zumeist berechnet und basieren auf Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und auf Mut.

Beim Thema Stadtentwicklung stellt sich das nicht anders dar. Großartige Beispiele andernorts sind keine glücklichen Fügungen. Die Kommunen haben Notwendigkeiten definiert, Ziele gesetzt und sind mit Argumenten und Mut vorangeschritten – gegen Widerstände. Mit der Fußgängerzone kann sich Pforzheim hier einreihen. Das Beispiel zeigt aber auch, wie wenig sich die Stadt traut, Nägel mit Köpfen zu machen. Es gab 1982 nicht nur einen einjährigen Probelauf mit heiß umstrittenen „Betonkübeln“. Für die Entscheidung zum Umbau brauchte es eine Unterschriftenaktion und dann bis 2017 bis die letzten Reste von Rückbauoptionen beseitigt waren.

Die vielen Menschen, die tagtäglich in der Zerrennerstraße unterwegs sind, haben mehr verdient als den wiederholten Aufbau von potemkinschen Mauern gegen jedwede Veränderung. In jeder Fußgängerzone ist zu beobachten, wie Einsatz-, Müll- und Lieferfahrzeuge durchkommen. Auch Parkhäuser lassen sich einbinden in ein Miteinander, das alle Verkehrsteilnehmer ernst nimmt. Man muss es nur wollen und den Mut dazu haben, es umzusetzen. Die Gelegenheit der Dauerbaustelle ist günstig.