Mehrere Fahrzeuge in Pforzheimer Südstadt zerkratzt

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr, sechs Fahrzeuge in der Pforzheimer Südstadt beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Autos unterschiedlicher Hersteller am Rand der Fahrbahn in der Calwer Straße im Bereich der Kallhardtbrücke geparkt. Der oder die Täter zerkratzten die Fahrzeuge auf der Beifahrerseite.

Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 6.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 72 31) 1 86 33 11 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.