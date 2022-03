Mehrere Feuer in Pforzheim gelegt: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll ein Mann in Pforzheim mehrere Brände gelegt haben. Der Haftrichter ordnete nun die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung an.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Pforzheim gleich zu drei Bränden gekommen. Zunächst brannte gegen 22 Uhr Abfall in der Zerrennerstraße. Durch das Feuer wurden Teile eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Weiter berichtet die Polizei von einem zweiten Fall: kurze Zeit später wurde erneut brennender Abfall gemeldet, dieses Mal in der Baumstraße. Durch den Rauch wurden Geschäftsräume im anliegenden Haus stark verrußt.

Kurz vor Mitternacht dann der dritte Brand: Der Inhalt einer Mülltonne sowie Abfall auf dem Boden in der Holzgartenstraße standen in Flammen. Wie die Polizei berichtet, konnten alle Brände schnell gelöscht werden.

Die Polizeibeamten nahmen in der Nähe des Brandortes einen 34-jährigen Mann vorläufig fest. Dieser stehe unter dem dringenden Verdacht, die Brände gelegt zu haben. Der Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser hat die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 60.000 Euro. Personen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden.

Zeugen gesucht

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen. Es bittet Zeugen, die Angaben machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.