Zwei Gäste und der Gaststätten-Betreiber wurden am frühen Sonntagmorgen von einem bislang Unbekannten in der Nordstadt körperlich angegriffen.

Ein männlicher Gast soll einer Frau in einer Gaststätte in Pforzheim in der Nacht auf Sonntag gegen 4:15 Uhr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Verantwortliche der Gaststätte ging laut Polizei dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Einem weiteren Gast schlug der unbekannte Täter mit einer Glasflasche auf den Kopf.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt.

Der Angreifer ist nach Angaben der Geschädigten etwa 30 bis 40 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und von südländischem Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und hatte einen „Drei-Tage-Bart“. Er war mit einer schwarzer/weiß karierten Jacke bekleidet. Der Täter sei bereits vorher durch sein verbal aggressives Verhalten aufgefallen und wirkte alkoholisiert.

Zeugen gesucht

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.