Mentoren sollen Vereine in Pforzheim und Enzkreis unterstützen

Peter Kölling war bisher noch in keinem Verein aktiv. Dennoch ist sich der 69-jährige Eutinger sicher, dass Vereine von seiner Lebenserfahrung profitieren können. Deshalb sei es für ihn selbstverständlich am Projekt Vereinsbegleitung teilzunehmen.

Am Freitag werden Kölling und sieben weitere Personen von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) geehrt. Sie haben an einem mehrmonatigen Projekt der Paritätische Akademie Süd und der Freiwilligenagentur Pforzheim/Enzkreis („Frag“) teilgenommen und sollen Vereine nun unterstützen.

Zwar ist die Vereinslandschaft in Deutschland vielfältig, doch gleichzeitig finden sich immer weniger Personen, die sich in Vereinen in leitenden Positionen engagieren. Die Umfrage „Deutscher Freiwilligensurvey“ hat ergeben, dass die Bereitschaft zu leitenden Funktionen in Vereinen in den vergangenen 20 Jahren um mehr als zehn Prozentpunkte auf 26,3 Prozent gesunken ist.

„Die Belastungen durch Vorgaben und Bürokratie spielen dabei eine zentrale Rolle, aber auch die Herausforderung, neue Engagierte zu gewinnen. Bedingt durch die Corona-Pandemie haben sich die Entwicklungen noch verstärkt“, sagt Ralf Baumgarth, Paritätische Akademie Süd.

Um den Herausforderungen gerecht zu werden hat die Paritätische deshalb das Projekt Vereinsbegleitung ins Leben gerufen. Es knüpft an ein Pilotprojekt an, das in den vergangenen zwei Jahren im Bodensee- und Rhein-Neckar-Kreis erprobt und von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gefördert wurde.

Organisation von Freiwilligenagentur Pforzheim/Enzkreis

Vor Ort hat sich „Frag“ um die Akquise und die Organisation gekümmert. Neben Kölling will sich auch Thomas Schönthaler engagieren. Anders als Kölling ist der 61-Jährige in der Vereinslandschaft beim Deutschen Alpenverein Sektion Pforzheim und beim TV Conweiler aktiv.

Für den 61-jährigen Straubenhardter war sofort klar, dass er die passive Altersteilzeitphase nutzen und am Projekt teilnehmen will. Vereinsarbeit habe ihn schon immer interessiert. „Ich bin überzeugt, dass ich Erfahrungen aus meinem Berufsleben gewinnbringend einbringen kann“, sagt er.

Begonnen hat das Projekt im Mai. Es gab zahlreiche Online-Veranstaltungen und Workshops zu den Themen Vereine, kollegiale Beratung, Vereinsrecht, Moderation und Social Media. „Pforzheim ist innerhalb der begrenzten Projektlaufzeit sehr weit gekommen“, sagt Projektleiter Baumgarth erfreut.

„Es ist erstaunlich, was auf die Beine gestellt wurde“, bestätigt Susanne Wacker, Beauftragte für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt der Stadt Pforzheim.

Intensive Kontakte

An einer Umfrage der Vereinsbegleiter nahmen rund 50 Vereine teil und schilderten, was sie bewegt. Zudem wurde ein Vereinsforum zum besseren Austausch ins Leben gerufen. Kölling berichtet, dass er mit dem Wissen aus dem Projekt schnell erste Vereine kontaktierte und Vertrauen aufbaute. „Ich habe aus den Gesprächen herausgehört, dass bei vielen Vereinen die Mitgliedergewinnung die derzeitige Herausforderung ist“, sagt der 69-Jährige.

Ich habe Menschen kennengelernt, die für ihre Vereine brennen. Peter Kölling , Vereinsbegleiter

Dabei ist er sich sicher, dass viele Probleme gelöst werden können. „Ich habe Menschen kennengelernt, die aus Visionen Strategien entwickeln und mit ihren Emotionen für ihre Vereine brennen.“ Allerdings macht er klar, dass er Vereine zwar beraten kann, aber ihnen keine neue Mitglieder bringen kann und auch Fragen der Rechtsberatung ausgeschlossen seien.

Für Schönthaler war neben der kollegialen Beratung ein Einblick in den Social-Media-Bereich wichtig. „Digitale Plattformen und ihre zielgerichtete Nutzung werden für Vereine in der Zukunft immer wichtiger“, ist er sich sicher. Wie Kölling hält er es für einen wichtigen Schritt, dass die Vereinsbegleiter sich ein Netzwerk zu „Frag“, Paritätischen und Vereinen aufgebaut haben. Dadurch sollen sie in der Zukunft als Mentoren für Vereine dienen und ihnen bei unterschiedlichen Prozessen Lösungsansätze aufzeigen.

Ebenso soll das Vereinsforum intensiviert werden. Beide zweifeln nicht daran, dass ein Blick von außen in die Vereine wichtig ist. „Ich bin mir sicher, dass die Vereine uns als Begleiter brauchen“, sagt Kölling. Schönthaler kann sich in Zukunft vorstellen, Vereine nicht nur von außen zu unterstützen, sondern durch die neuen Kompetenzen in Verwaltungsaufgaben einzusteigen.