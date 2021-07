Minderjährige bedrohen Busfahrer mit Waffe

Unbekannte haben am Dienstagabend in Pforzheim am Leopoldplatz einen Linienbusfahrer bedroht. Nach Angaben der Polizei näherte sich die Gruppe augenscheinlich Minderjähriger gegen 19.15 Uhr am Bussteig Nr. 6 einem blauen Linienbus, dessen Türen bereits geschlossen waren. Als der Busfahrer auf ein Klopfen hin die Tür öffnete, verlangte eine Person aus der Gruppe mit gezogener Pistole Geld von dem Fahrer. Als dieser der Forderung nicht nachkam, flohen die Täter in Richtung Goethestraße.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter (07 23 1 1) 86 44 44 zu melden.