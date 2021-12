Mit über einem Promille Unfall am Drive-In-Schalter in Pforzheim verursacht

Ein Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden, jedoch unter Alkoholeinwirkung ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Karlsruher Straße. in Pforzheim.

Am Donnerstagnachmittag

Gegen 18.05 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger Ford-Fahrer seinen Hunger in einem Fastfood-Restaurant zu stillen. Hierfür nutzte er den Drive-In Schalter des Restaurants, um seine Bestellung aufzugeben und stellte sich an der Fahrzeugkolonne an.

Plötzlich fuhr ein hinter ihm befindlicher 22-jähriger BMW-Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest bei dem Unfallverursacher, während der Unfallaufnahme, ergab einen Wert von 1,26 Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 800 Euro.