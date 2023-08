Mit über zwei Promille am Steuer in Neubulach unterwegs

Am Donnerstagabend ist ein 61-Jähriger betrunken mit seinem Fahrzeug in Neubulach unterwegs gewesen.

Der Mann befuhr gegen 22.40 Uhr in einem Auto die Julius-Heuß-Straße in Neubulach in Richtung Oberhaugstett, als er durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Calw kontrolliert werden sollte.

In der Unteren Torstraße konnte das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert werden, so die Polizei in einer Meldung am Freitagmorgen.

Mehr als zwei Promille

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der 61-Jährige musste die Beamte zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.