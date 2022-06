Modekette Orsay hinterlässt auch in Pforzheim eine Lücke

In Pforzheim gingen die Türen schon vorher zu: Die Modekette Orsay schließt alle ihre Filialen, und hinterlässt damit auch in der Schlössle-Galerie eine Lücke.

Ein Räumungsverkauf ließ schon vor Wochen erahnen, dass es um die Modekette Orsay nicht gut bestellt ist. Rote Werbebanner mit dem Aufdruck „Sale“ zogen die Blicke auf die Schaufenster. Untypisch für die Zeit, denn es war kein Sommer- und kein Winterschlussverkauf.

Wenig später war die Orsay-Filiale in der Schlössle-Galerie dann dicht. Seither sind die Schaufenster zugeklebt – wie es in solchen Fällen in der Schlössle-Galerie immer gehandhabt wird. Ein Blick ins Ladeninnere ist nicht mehr möglich.

So oder so ähnlich geht es jetzt allen deutschen Filialen der Modekette. Rund 1.200 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Orsay schließt nach Angaben eines Firmensprechers deutschlandweit alle Filialen.

Nachfolger in Pforzheimer Schlössle Galerie noch nicht bekannt

Auf die Frage, ob das Geschäft in der Pforzheimer City bereits einen Nachfolger hat, gibt es aus der Schlössle-Galerie auf Anfrage derzeit keine Stellungnahme.

Wie der Sprecher von Orsay mitteilte, hat das Unternehmen mit Sitz in Willstätt im Ortenaukreis bereits Ende März die Stilllegung des Geschäftsbetriebs beschlossen – noch bis Ende Juni sollen die übrigen der rund 130 Filialen geschlossen werden.

Der Krieg in der Ukraine habe die Konsumneigung der deutschen Verbraucher noch weiter gedrückt – schon die Pandemie habe das Geschäft stark belastet. Auch in anderen Ländern würden die Läden stillgelegt, hieß es am Dienstag.