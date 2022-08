Schlössle-Galerie als Problemstelle

Motorräder blockieren spezielle Fahrrad-Parkplätze in Pforzheim

In der Stadt sind an verschiedenen Stellen Fahrradbügel installiert worden, an denen Radfahrer ihr Rad sicher abstellen können. Oft werden diese Plätze aber von motorisierten Zweirädern blockiert, die dort nicht parken dürfen.