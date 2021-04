Müllentsorger Alba eröffnet neuen Standort im Brötzinger Tal

Nach einem halben Jahr Umbauarbeiten zieht der Entsorger Alba vom bisherigen aufgekündigten Standort in der Gülichstraße auf das frühere Witzenmann-Gelände im Brötzinger Tal um.

Nach aufwendiger Standortsuche und Querschüssen von Bader und der von der FDP angeführten Großfraktion kommt es für Alba jetzt zum Happy End. Die Eröffnungsfeier am Mittwochmorgen fand dennoch nüchtern im hybriden Format statt.

Unter anderem Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und der Vorstandsvorsitzende (CEO) der Alba Group, Eric Schweitzer, nahmen über eine digitale Plattform zur Investition und der Bedeutung des Standorts Stellung.

Auf dem 1,6 Hektar großen Gelände werden ab sofort jährlich über 50.000 Tonnen recycelbarer Abfälle von mehr als 1.000 Kunden aus Pforzheim und der Region umgeschlagen und dabei in transportfähige Chargen verpackt. Diese verdichteten Mengen werden dann zum Recycling oder zur sicheren Beseitigung an anderer Stelle abtransportiert.

Dies ist erst der Anfang. Eric Schweitzer, CEO Alba Group

Der Umzug auf das Grundstück „Im Hinteren Zeil 18-20“ ist für Alba Nordbaden ein Bekenntnis zum Engagement als Umweltexperte und Arbeitgeber vor Ort, so Alba-Chef Schweitzer. „Unter den 250 Standorten von Alba ist Pforzheim nun der modernste.“ Die Investition sei wichtig für die bereits über 1.000 Kunden in der Stadt. „Und dies ist erst der Anfang“, stellte Schweitzer weiteres Wachstum in Aussicht.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Abfall-Recyclings stellte er mit dem Hinweis auf die 4,2 Millionen Tonnen Klimagase und ein Prozent des CO 2 -Ausstoßes heraus, die durch die Aktivitäten von Alba eingespart würden. Zudem könne man durch die Rückgewinnung von Wertstoffen auf 32 Millionen Tonnen an Abbau dieser Stoffe verzichten.

Alba hat in Pforzheim drei Industriehallen saniert

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von Rene Martin, dem Alba-Bereichsleiter Baden-Württemberg moderiert. Auf dem Gelände, so Martin, fand Alba drei Industriehallen vor, die saniert und auf mehr als 5.000 Quadratmetern Fläche erweitert wurden. Damit werde nahezu das ganze Geschäft Indoor abgewickelt.

Alba ist ein etablierter Betrieb und hatte einen Anspruch auf einen ergebnisoffenen Umgang mit dem Bauantrag. Peter Boch, Oberbürgermeister (CDU)

Allein für Schüttgut sind im Freien Betonblöcke errichtet worden. Um die Begegnung von zwei Lkws auf der privaten Zufahrtstraße zu ermöglichen, wurden laut Martin mehrere Ausweichstellen gebaut. Einer Auflage des Regierungspräsidiums Karlsruhe folgend, musste neben der Zufahrt von der Dennigstraße ein zusätzlicher sogenannter Notzuweg gebaut werden, damit das Grundstück zu jeder Zeit erreichbar ist. „Dieser Notzuweg ist auch für andere Anrainer nützlich“, hob Martin hervor.

„Wir sind froh, dass es Alba in Pforzheim gibt und sie jetzt einen neuen Standort gefunden haben“, betonte Boch. Zu Pforzheim gehöre auch ein moderner Entsorgungsbetrieb, sagte der OB auch hinsichtlich der kritischen Stimmen im Vorfeld der Entscheidung. „Alba ist ein etablierter Betrieb und hatte einen Anspruch auf einen ergebnisoffenen Umgang mit dem Bauantrag“, so Boch.

Kein leichter Weg für Alba ins Brötzinger Tal

Mit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe wurden Bedenken gegenüber einem in direkter Nachbarschaft angedachten Outlet-Center der Firma Bader hinweggewischt. Die Großfraktion torpedierte zuvor die Alba-Ansiedlung mit dem Hinweis, dass eine mögliche Umwidmung des früheren Bader-Logistikzentrums so verhindert werde.

Das Regierungspräsidium verwies darauf, dass der Umgang mit gefährlichen Abfällen nur durch Aussortieren von Störstoffen bei Altholz und teerhaltiger Dachpappe bestehe und keine emissionsträchtige Zerkleinerung betrieben werde. Der Jahresdurchsatz an Abfällen ist in der Genehmigung zudem auf gut 40.000 Tonnen beschränkt, der von gefährlichen Abfallstoffen auf 2.480 Tonnen. 80 Prozent des Materials sind laut Alba gewerbliche Abfälle. Alba beschäftigt am neuen Standort mehr als 20 Mitarbeiter.