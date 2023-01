Mülltonne in Pforzheim in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Eine Mülltonne hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Pforzheim gebrannt. Dabei wurde auch die anliegende Hausfassade beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Eine Mülltonne hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Herrmannstraße in Pforzheim Feuer gefangen und eine Hausfassade beschädigt.

Der Brand wurde der Polizei gegen 0.45 Uhr gemeldet. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf ein Wohnhaus übergriff. Dennoch entstand an der Fassade Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei vermutet aufgrund erster Erkenntnissen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.