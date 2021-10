Nach alkoholisierter Unfallflucht in Pforzheim: Polizei spürt Fahrer in Bar auf

Nicht allzu eilig hatte es ein 30-Jähriger, der sich nach einem Unfall in Pforzheim aus dem Staub gemacht hat. Die Beamten konnten ihn eine Dreiviertelstunde nach dem Unfall in einer Bar ausfindig machen.

Ein betrunkener 30-Jähriger hat am Samstagmorgen in Pforzheim einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle in eine Bar geflüchtet. Wie die Polizei bekannt gibt, befuhr der Mann gegen 1 Uhr die Sickingerstraße in Richtung Westliche-Karl-Friedrich-Straße. Hierbei streifte er ein geparktes Fahrzeug.

Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei. Beamte entdeckten das Unfallfahrzeug schließlich gegen 1.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Carl-Hölzle-Straße. In unmittelbarer Nahe stießen die Polizisten dann auch auf den 30-Jährigen: Der Unfallfahrer hatte es sich in einer Bar in der Nähe gemütlich gemacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste im Anschluss auch eine Blutprobe abgeben und muss sich nun unter anderem wegen Fahrerflucht verantworten.

Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann auf seiner Fahrt noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat.