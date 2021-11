Nach Brand in Pforzheimer Firma: Zwölf Personen verletzt

Bei einem Brand einer Arbeitsmaschine in einer Pforzheimer Firma sind insgesamt zwölf Mitarbeiter leicht verletzt worden. Sie versuchten, den Brand zunächst selbstständig zu löschen.

Wie die Polizei mitteilte, fing aus bisher ungeklärten Gründen am Montagnachmittag gegen 17 Uhr eine Arbeitsmaschine in einer Firma im Gewerbegebiet „Altgefäll“ in Pforzheim Feuer.

Die zwölf Mitarbeiter versuchten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbstständig zu löschen. Hierbei erlitten sie leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar; es steht eine technische Ursache im Raum.