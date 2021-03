Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen zu einer Auseinandersetzung am Pforzheimer Messplatz.

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und zwei Fußgängern am Messplatz in Pforzheim gekommen. Um den Hergang der Auseinandersetzung nachvollziehen zu können, werden Zeugen gesucht.

Insbesondere bittet die Polizei eine Zeugin, die am Sonntag wegen des Vorfalls beim Polizeirevier angerufen hat, sich zu melden.

Polizeirevier Pforzheim Süd (07 23 1) 18 6-33 11