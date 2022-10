Nach Gewalttat in Pforzheim: Polizei verhaftet weiteren Verdächtigen

Zwei mutmaßliche Gewalttäter wurden bereits festgenommen, jetzt ist ein weiterer Verdächtiger verhaftet worden. Den Männern wird vorgeworfen, am Sonntag einen Mann in Pforzheim angegriffen und brutal zusammengeschlagen zu haben.

Nach der Gewaltattacke vom vergangenen Sonntag in der Pforzheimer Innenstadt befindet sich ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dies geht aus einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Pforzheim hervor.

Den Beamten des Kriminalkommissariats Pforzheim war es demnach durch umfangreiche Ermittlungen gelungen, den 22-jährigen Mann als weiteren Tatverdächtigen des Angriffs zu identifizieren.

Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim ein Richter des hiesigen Amtsgerichts einen Haftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, erfolgte am Donnerstag die Festnahme des 22-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Beamten mutmaßliches Beweismaterial sicher.

Polizei sucht weiter Zeugen nach brutaler Attacke in Pforzheim

Der dringend tatverdächtige 22-Jährige wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Somit befinden sich nunmehr drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Geschädigte der Gewaltattacke konnte zwischenzeitlich wieder das Krankenhaus verlassen.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Vorfall darum, sich unter der Rufnummer (07231) 186-4444 zu melden.