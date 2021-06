Nur ein Drittel der Impflinge im Kreisimpfzentrum Pforzheim sind Pforzheimer. „Es zeigt sich jetzt, dass wir für die Kreisimpfzentren eigentlich das Wohnortprinzip bräuchten, wie das beispielsweise in Bayern der Fall ist“, so der Rathauschef Anfang der Woche. Im Sozialministerium argumentiert man dagegen, man habe das System bewusst offen gehalten und überlasse den Menschen, ob sie sich am Wohnort oder beispielsweise an einem abweichenden Arbeitsort impfen lassen möchten. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht geplant, davon abzurücken“, stellt Mader auf Anfrage klar. Es sei auch durchaus so gewollt, dass ein Drittel der Impflinge in Pforzheim aus dem Enzkreis kommen. Man habe die Impfzentren über das ganze Land verteilt und setze bewusst darauf, dass Menschen beispielsweise aus Birkenfeld den kürzeren Weg nach Pforzheim nehmen statt nach Mönsheim ins Impfzentrum des Enzkreises.