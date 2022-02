Debatte im Gemeinderat

Nach langer Personalsuche: Pforzheim hat eine neue Hochbauchefin

Eine schwierige Personalsuche ist beendet: Özlem Taskiran wird Nachfolgerin von Thorsten Graf an der Spitze des Gebäudemanagements. Diese Entscheidung traf am Dienstag der Pforzheimer Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung.