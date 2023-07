Nach Messerstich in Pforzheim: Verteidiger plädiert auf Notwehr

Schwere Körperverletzung wirft Staatsanwältin Moira Landau zwei jungen Männern aus Pforzheim in einem Prozess vor dem Amtsgericht Pforzheim vor. Auf dem Heimweg von zwei voneinander unabhängigen Geburtstagspartys seien zwei Gruppen in der Ersinger Straße in Pforzheim aufeinandergetroffen.

Eine über lange Jahre gepflegte Feindschaft – so zumindest beschrieb es einer der beiden Angeklagten – eskalierte tief in der Nacht zum 4. Juli 2021 von einem einfachen verbalen Scharmützel in eine lebensbedrohliche Situation.

Die beiden zum Tatzeitpunkt 21-Jährigen, die zwei Flaschen „Jacky“ intus hatten, hätten ihren Kontrahenten nach einem provokativen Gruß zunächst am Kragen gepackt, ihm einen Schlag gegen den Oberkörper versetzt, ihn zu Boden gebracht und dort weiter auf ihn eingeschlagen. So lautet die Anklage.

Streit zwischen zwei Gruppen in Pforzheim gipfelt in Messerstich

Einer der Täter habe schließlich gar ein Messer gezogen und seinem Kontrahenten einen Stich in den linken Oberbauch zugefügt. Nach einer Notoperation habe das Opfer nahezu eine Woche im Krankenhaus verbringen müssen.

Den Messerstich räumte der Hauptangeklagte über eine persönliche Erklärung seines Verteidigers Mahir Özüdogru sofort ein. Der Tatablauf allerdings entspreche nicht den Schilderungen der Staatsanwältin, meinte der Rechtsanwalt.

Es sei eher eine Notwehrsituation gewesen. Der Kontrahent, mit dem er seit der Grundschulzeit so manchen Streit ausgefochten habe, habe ihn provoziert.

Hauptangeklagter plädiert auf Notwehr

Nachdem dieser seinem Begleiter die Jacke aus der Hand geschlagen, ihn beleidigt und zu Boden gestoßen habe, sei er ihm zu Hilfe geeilt. Schließlich sei er im Knäuel der Streitenden ganz unten gelegen.

In Panik geraten habe er geglaubt, sich aus der Situation nur mithilfe eines Messers befreien zu können, das er sich schon vor längerer Zeit zum Selbstschutz vor dem Provokateur zugelegt habe. Während seiner blinden Gegenwehr gerieten auch der zweite Angeklagte und Freund, der ihm helfen wollte, in die Stichbahn und trug eine Schnittwunde an der Hüfte davon.

Der zweite Angeklagte bestätigte im Wesentlichen die Angaben des Hauptangeklagten.

Geschädigter belastet die Angeklagten

Ganz und gar nicht bestätigen wollte das Opfer diese Schilderung. Seine zum Gruß ausgestreckte Hand sei mit einem „Verpiss Dich“ beantwortet worden. Als er einen Schlag ins Gesicht abwehrte, sei der zweite Angeklagte zu Boden gegangen. Der Hauptangeklagte sei ihm daraufhin in den Rücken gesprungen, so dass alle zu Boden gingen.

Aus dem Gemenge habe er flüchten können, ohne dass er um den Messerstich gewusst habe. Als ihn zwei begleitende Freunde wenige Meter entfernt auf die stark blutende Wunde aufmerksam machten, sei er zusammengebrochen.

Der überaus lautstarke Versuch von Verteidiger Mahir Özüdogru, die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen und Opfers infrage zu stellen, fiel spätestens mit der Aussage der Freunde in sich zusammen. Einer der beiden erinnerte sich nämlich bei seiner Vernehmung bis in die kleinsten Details an den Vorfall.

Die Verhandlung geht am 20. Juli weiter.