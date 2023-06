Der tödliche Brand im Helios-Klinikum in Pforzheim könnte für einige Mitarbeiter des Krankenhauses ein juristisches Nachspiel haben. Die Mitarbeiter wurden freigestellt.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim ermittelt nach dem Brand im Helios-Klinikum, bei dem ein Mann starb, gegen neun Bedienstete des Krankenhauses. Dies teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am späten Abend des 2. Mai 2023 war in einer Pforzheimer Klinik ein Mann gestorben, nachdem es zuvor zu einem Brand in der dortigen Zentralen Notaufnahme gekommen war.

Patient könnte Brand im Pforzheimer Helios-Klinikum selbst verursacht haben

Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass die Fixierung des Verstorbenen nicht richterlich angeordnet worden und daher rechtswidrig war.

Zudem bestehe der Verdacht, dass der Verstorbene nicht ununterbrochen überwacht wurde. Die bisherigen Ermittlungen hätten des weiteren Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Brand in der Nähe des Verstorbenen ausgebrochen ist. „Es besteht insoweit der Verdacht, dass der Verstorbene den Brand selbst verursacht hat.“

Vor diesem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt neun Bedienstete des betreffenden Klinikums eingeleitet, die nach bisherigen Erkenntnissen am Abend des 2. Mai 2023 an der Fixierung oder an der Betreuung oder Beaufsichtigung des Verstorbenen beteiligt waren.

Ob Mitarbeiter auch für den Tod des Patienten verantwortlich sind, wird noch ermittelt

Es bestehe zunächst der Verdacht der Freiheitsberaubung im Hinblick auf die erfolgte Fixierung. Inwieweit den Beschuldigten in diesem Zusammenhang auch der Tod des Verstorbenen strafrechtlich zuzurechnen ist, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Helios reagierte kurz darauf mit einer eigenen Pressemitteilung: „Die zuständigen Ermittlungsbehörden arbeiten an der Aufklärung. Diese unterstützen wir uneingeschränkt. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht weiter zu dem tragischen Ereignisäußern können. Die von den Ermittlungen betroffenen Mitarbeiter:innen haben wir bis auf Weiteres freigestellt.“

Zudem betonte man, den Tod des Mannes zu bedauern und erinnerte an die Schweigeminute innerhalb der Einrichtung dazu.