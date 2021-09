Nach Tötungsdelikt in Pforzheim: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen, dem vor zwei Wochen ein 31-jähriger Obdachloser in Pforzheim zum Opfer gefallen ist, geht die Polizei jetzt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die Ermittler suchen einen Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt und möglicherweise kroatischer Staatsbürger sein soll.

Der Sonderkommission „Bank“ sind mehrere Fotos zugegangen, auf dem ein Mann mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen ist, der eine schwarze Lederjacke und eine Arbeitshose trägt.

Polizei Pforzheim: Kein Beschuldigter, sondern ein Zeuge

Es handle sich nicht um einen Beschuldigten, sondern um einen „wichtigen Zeugen“, betonte am Dienstagnachmittag ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Bislang sei es nicht gelungen, den Mann zu identifizieren. Die Fahnder bitten daher um Hinweise, die zu seiner Identifizierung führen können.

Bei dem 31-Jährigen, der am Dienstagmorgen, den 24. August, tot auf einer Sitzgelegenheit am Enzufer hinter dem Hebel-Gymnasium aufgefunden wurde, soll es sich ebenfalls um einen Kroaten handeln.

Auch Getöteter soll Kroate gewesen sein

Die Polizei hat dessen Nationalität bislang zwar nicht bestätigt. Allerdings erzählt man sich dies aus dem Umfeld des Getöteten.

Ein Mann, der sich dieser Redaktion als Bruder vorstellte, kommt ebenfalls aus Kroatien. Gerüchten zufolge soll dem Getöteten mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden sein.

Nach wie vor ist Todesursache unklar

Hinweise auf ein Tötungsdelikt brachten bereits die Ergebnisse einer ersten Obduktion des Leichnams am Tag nach dem Verbrechen. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Unklar ist unter anderem sowohl die Todesursache als auch die Identität des Toten. Die Polizei macht auch keine Angaben dazu, ob nach einem oder mehreren Tätern gesucht wird.

Wie die Sonderkommission „Bank“ zu den Fotos kommt, wo sie aufgenommen wurden und weshalb die Fahnder den abgebildeten Mann als Zeugen suchen – all dies seien „Details aus Ermittlungsverfahren, die wir nicht nennen können“, erklärt ein Polizeisprecher dazu. Nur so viel: Der Zeuge soll sich am Tattag in Pforzheim aufgehalten haben.