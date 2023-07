Nach Unfall in Pforzheimer Nordstadt: 20.000 Euro Sachschaden

Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Nordstadt frontal zusammengestoßen. Die Hachelallee musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Hachelalle in Pforzheim auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 55-Jährige gegen 16.25 Uhr in Fahrtrichtung Wilferdinger Höhe.

Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 81-Jährigen frontal zusammen.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt

Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hachelallee musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie des Abschleppvorgangs beider Fahrzeuge gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.