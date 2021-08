Zwei junge Männer stehen vor dem Corona-Testzentrum auf dem Pforzheimer Messplatz. Beide tragen Trikots des KSC, der am Nachmittag spielen wird, und starren auf ihre Handys. Wenig später fahren sie davon.

„Wir übermitteln die Ergebnisse der Corona-Tests auch per E-Mail“, erklärt Christopher Winkelstroeter, der den Ablauf bei den Teststraßen koordiniert, ein mittlerweile weitgehend bekanntes Procedere.

Immer wieder steuern Autofahrer am Samstagmorgen eine der fünf Teststraßen an. Andere Menschen stehen in lockerer Reihe beim Fußgängerbereich an, um sich ein Stäbchen ins Nasenloch schieben zu lassen, in der Hoffnung auf ein negatives Ergebnis.