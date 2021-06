Clubs in Pforzheim und Umgebung blicken hoffnungsvoll auf den Herbst

An einen schnellen Neustart glauben die Clubbetreiber rund um Pforzheim trotz sinkender Corona-Infektionen nicht. Die Furcht vor einer vierten Welle ist groß. Und es gibt noch ein anderes Problem.

Bässe vibrieren im Körper. Hinter der Bar glänzen die Flaschen. Harte Lichtschnitte zerhacken das Geschehen auf der Tanzfläche: Party – irgendwo und irgendwann in der Vergangenheit. Seit dem 13. März vor einem Jahr, seit langen 65 Wochenenden ist es still in den Clubs rund um Pforzheim.

Kein Palaver, kein Kichern und kein Lachen in der späten Nacht auf den Straßen. Keine Dramen, keine Bekanntschaften, nichts für ein Weißt-du-noch.

Tanzen, Leute kennenlernen, etwas Trinken: Franziska Vortisch hat das hunderte Male beobachtet. Die 27-Jährige steht seit 2013 im Sägewerk in Pforzheim hinter der Bar. „Ich liebe es einfach und ich vermisse es“, sagt sie.